«Сквозняки» – самые обидные промахи в баскетболе. Они снятся игрокам в ночных кошмарах

Андрей Кириленко подтвердит. Баскетбол (да и вообще спорт) полон всяческих интересных вещей: негласные законы и неписанные правила, странные, абстрактные и субъективные категории, некоторые действия считаются подлыми, какие-то – красивыми или некрасивыми.
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