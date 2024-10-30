В истории первой русской революции было много удивительных моментов, от которых через столько минувших лет не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.
Торговцы против
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Хи-хи, ха-ха. Этим лоточникам Розалия Самойловна Землячка не попалась. Она бы этим торгашам папиросы вместе с лотками в задницу забила. И не надо тут про собственный карман русского мужика, это враньё, опровергнутое революцией 1917-го и много раз опровергнутое в ВОВ.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии