Торговцы против

Модест

Хи-хи, ха-ха. Этим лоточникам Розалия Самойловна Землячка не попалась. Она бы этим торгашам папиросы вместе с лотками в задницу забила. И не надо тут про собственный карман русского мужика, это враньё, опровергнутое революцией 1917-го и много раз опровергнутое в ВОВ.