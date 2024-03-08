Такер Карлсон назвал направления политики Байдена нелогичными

Направления политики президента США Джо Байдена имеют мало общего даже с элементарной логикой. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон после выступления главы государства в конгрессе с посланием «О положении в стране» 7 марта.
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