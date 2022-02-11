Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Россия победила Данию (1:0) во втором матче на Олимпиаде-2022. Федотов вновь сыграл на ноль, забили Карнаухов и Семенов

Сборная России обыграла Данию (1:0) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победную шайбу забросил Павел Карнаухов во втором периоде, а Кирилл Семенов поразил пустын ворота в концовке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх