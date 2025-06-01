«Оземпик» с побочным эффектом: как мода на препарат для похудения бьёт по зубам и доверию Ирина ВальковаМодный препарат для похудения «Оземпик», завоевавший популярность среди голливудских знаменитостей, продолжает удивлять врачей и пациентов.
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