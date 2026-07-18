В Приморье возбудили дело о мошенничестве на ₽2,5 млрд при добыче краба

В Приморском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после проверки законности использования инвестиционных квот на добычу краба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
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