В Приморье возбудили дело о мошенничестве на ₽2,5 млрд при добыче краба

В Приморском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после проверки законности использования инвестиционных квот на добычу краба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.