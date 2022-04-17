На Балтийском флоте пройдёт всеармейский этап конкурса «Морской десант-2022»

На Балтийском флоте пройдёт всеармейский этап конкурса «Морской десант-2022»

В этом году на базе Балтийского флота будет проведён всеармейский этап конкурса по профессиональной выучке «Морской десант-2022» в рамках «Арми-2022».

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