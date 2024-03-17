Прогнозы номера

Сотни миллиардов рублей федеральных инвестиций пока лишь приблизили уровень развития экономики полуострова и доходы крымчан к среднероссийскому уровню, до уровня регионов-лидеров Юга России, например Краснодарского края, еще далеко.
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