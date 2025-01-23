Дональд Трамп против «глубинного государства»: программа вендетты президента обретает форму

Долго и сильно преследуемый правоохранителями и судебной системой кандидат Дональд Трамп проживал каждый день с мыслью о том, что его возвращение в Белый дом даст ему возможность уничтожить деятелей «глубинного государства», которые когда-то выступали против него и едва не отправили в тюрьму.