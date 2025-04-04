В Дятьково едва не разнесло вспыхнувший внедорожник с газовым баллоном

На место происшествия в оперативно выехали огнеборцы на двух пожарных автоцистернах.Накануне вечером, 3 апреля, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле.
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