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Русская весна

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«Жалкий лепет»: Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

«Жалкий лепет»: Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие в парламенте страны эсэсовца, назвал их «жалким лепетом оправданья».

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Комментарии
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Модест
Терпеть не могу этого Слуцкого, но в данном случае всё по делу. Надо это трюмо опустить ниже уровня канализации.
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