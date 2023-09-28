«Жалкий лепет»: Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие в парламенте страны эсэсовца, назвал их «жалким лепетом оправданья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии