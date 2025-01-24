Mash: блогеры Поперечный и Шпак попали под указ Трампа о депортации

Блогерам Данилее Поперечному* и Александру Шпаку*, а также «королю Рунета» Илье Мэддисону грозит высылка из США в соответствии с указом нового главы Белого дома Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал Mash.
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