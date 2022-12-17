Коновалов о хоккее «3 на 3»: «Сделано для зрителей, чтобы было много опасных моментов. Хочется отбивать шайбу, делать красивые сэйвы»

Илья Коновалов оценил выступление сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3». В полуфинале россияне проиграли Казахстану (2:3 Б), а в матче за третье место разгромили Китай (9:2).

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