Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что открытие избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября возможно после официального обращения Кишинева, и напомнил о срыве голосования в 2024 году из-за ложных сообщений о минировании моста через Днестр.
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