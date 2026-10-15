Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что открытие избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября возможно после официального обращения Кишинева, и напомнил о срыве голосования в 2024 году из-за ложных сообщений о минировании моста через Днестр.