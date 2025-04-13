🏖 В Крым чаще всего приезжают туристы из Краснодарского края «Это так называемый «туризм соседских регионов».
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🏖 В Крым чаще всего приезжают туристы из Краснодарского края «Это так называемый «туризм соседских регионов».