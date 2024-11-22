«Вашингтон» пожелал выздоровления выбывшему на рекордный срок Овечкину

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в пятницу, 22 ноября, пожелал скорейшего выздоровления своему капитану — российскому форварду Александру Овечкину, — которому диагностировали перелом левой малоберцовой кости.
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