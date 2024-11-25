Суд продлил домашний арест Лерчек

Третьему фигуранту дела тоже продлили меру пресечения.Дело расследуется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
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