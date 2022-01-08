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Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Дарушафака», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи

В субботу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут 4 матча. Лидер турнира «Фенербахче» на своей арене сыграет с занимающей третье место «Дарушафакой».

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