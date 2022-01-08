Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Дарушафака», «Тофаш» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи

В субботу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут 4 матча. Лидер турнира «Фенербахче» на своей арене сыграет с занимающей третье место «Дарушафакой».
Популярные статьи
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
- Мазуро о протестах в Казахстане: «В Дроздах и Кремле очень неспокойно, и два диктатора трясутся за третьего»
Свежие комментарии