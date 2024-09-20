Москва планирует удвоить оборот креативного сектора экономики

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Различные аспекты развития мегаполисов, такие как цифровизация и новые технологии, передовые управленческие практики, инфраструктурные мегапроекты, предпринимательство и поддержка экспорта, обсудили на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве.
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