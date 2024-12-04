Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту возгорания АЗС в Искитиме

Во время возгорания на АЗС в Искитиме пострадали водитель бензовоза и сотрудница заправки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании двух человек во время пожара на АЗС в Искитиме.