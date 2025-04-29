Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Они что действительно думают,что Россия оставит им то ,что еще под их властью? До последнего хохла идет война,ПАТАМУШ...Мадьяр угрожает и...
  • Сергей Иванов
    Насрать на его терпение.Стубб вступился з...
  • В С
    всё верно.Эксперт Попов: Пр...

Проверка DFC: Илону Маску поручена финансовая реорганизация при Трампе

Проверка DFC: Илону Маску поручена финансовая реорганизация при Трампе

Агентство DOGE проверяет DFC, основанную при Трампе, на соответствие политике Белого дома. Их активность связана с проектами в Африке и партнерством с Илоном Маском, который инициировал реорганизацию USAID.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх