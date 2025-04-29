Проверка DFC: Илону Маску поручена финансовая реорганизация при Трампе

Агентство DOGE проверяет DFC, основанную при Трампе, на соответствие политике Белого дома. Их активность связана с проектами в Африке и партнерством с Илоном Маском, который инициировал реорганизацию USAID.
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