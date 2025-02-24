Киров, Россия: Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО. Скрутили его быстро

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Царьград Belkin Alexey/Globallookpress Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Все  эти  бойцовские клубы  рассадники  бандитизма.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Леванов. Заметили?  А ведь это русифицированная  армянская фамилия  - Леванян? В  России приняты  фамилии  - ЛИванов, а  не  ЛЕванов.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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2 час.
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