Царьград Belkin Alexey/Globallookpress Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО.
Киров, Россия: Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО. Скрутили его быстро
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Все эти бойцовские клубы рассадники бандитизма.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Леванов. Заметили? А ведь это русифицированная армянская фамилия - Леванян? В России приняты фамилии - ЛИванов, а не ЛЕванов.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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2 час.
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