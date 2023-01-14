«Теперь ты в Армии». Айболит спешит на помощь

Часть V новогодней сказки с продолжением .В 7 утра уже прибыл УАЗ-«головастик» с майором из дружественной части, но до 8 утра его не впускают – пока начальник АРМа не даст самоличное разрешение.
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