Надо ли оформлять ОСАГО на прицеп в 2024 году

Нужно ли мне оформлять ОСАГО для прицепа в 2024 году, что произойдет, если я попаду в аварию с прицепом? Владельцев грузовых и легковых автомобилей часто беспокоит вопрос, нужно ли им приобретать отдельную страховку ОСАГО, если они эксплуатируют свои транспортные средства на прицепе.
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