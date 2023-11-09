ЕП: новая партия депутата Вагенкнехт грозит Украине больше, чем АдГ

Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии».
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