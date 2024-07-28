Олимпийскую тренировку в Сене отменили из-за грязной воды

Причиной загрязнения стал сильный дождь.фото: olympics.com--> Тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже отменили из-за загрязнённой воды в Сене, сообщает 28 июля пресс-служба оргкомитета Олимпиады.
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