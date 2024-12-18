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В захваченном у УПЦ соборе в Черкассах собираются провести концерт

В захваченном у УПЦ соборе в Черкассах собираются провести концерт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раскольническая структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собирается провести концерт в отобранном у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Архангело-Михайловском соборе в Черкассах, сообщили в Союзе православных журналистов.

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