Zelensky's Plane 'Almost Hit' By Drone After Take-Off From Moldova Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store has said that the Ukrainian government plane carrying President President Volodymyr Zelensky nearly struck an unidentified drone on Wednesday.
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