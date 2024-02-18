Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

Михаил Сенников как было сказано в хорошем советском фильме, "ошибки надо не признавать, их надо смывать!... КРОВЬЮ!". вот когда тов. киркроров пойдет в военкомат, скажет, что хочет пойти добровольцем, возьмет в руки оружие и на передовую, в окопы,... вот тогда может быть и можно будет ему поверить. пока этого нет, как был никем, так ничем и останется! Заметьте, я ничего не говорю о штрафбатах, все должно быть именно добровольно!

Михаил Сенников т.е. киркоров проявил себя как типичный ждун!