ИА Новороссия "Донецкие дают Киркорову шанс". "Поездка на Донбасс прежде всего нужна для самого певца и изменения его мировоззрения".
Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Сенников
как было сказано в хорошем советском фильме, "ошибки надо не признавать, их надо смывать!... КРОВЬЮ!". вот когда тов. киркроров пойдет в военкомат, скажет, что хочет пойти добровольцем, возьмет в руки оружие и на передовую, в окопы,... вот тогда может быть и можно будет ему поверить. пока этого нет, как был никем, так ничем и останется! Заметьте, я ничего не говорю о штрафбатах, все должно быть именно добровольно!
Ответить
1 час.
Михаил Сенников
т.е. киркоров проявил себя как типичный ждун!
Ответить
1 час.
Михаил Сенников
как же вы все таки извращаете понятия "покаяние" и "прощение". покаяние заключается в признании своих ошибок и отказе от прошлой жизни. раскаявшийся должен начать все сначала, как это сделал Кайн, когда раскаялся, в убийстве брата!!! это раз. прощение получает лишь тот, кто после раскаяния не повторяет свой грех!! это два! киркроров оставил прошлое в прошлом? - НЕТ! наоборот, он пытается вернуть свою прошлую жизнь. о каком раскаянии тут может идти речь? а без раскаяния не может быть прощения!
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии