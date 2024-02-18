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Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

Донбасс не бьёт лежачего. Дончане отказались травить "покаявшегося" Киркорова

ИА Новороссия "Донецкие дают Киркорову шанс". "Поездка на Донбасс прежде всего нужна для самого певца и изменения его мировоззрения".

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Комментарии
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Михаил Сенников
как было сказано в хорошем советском фильме, &quot;ошибки надо не признавать, их надо смывать!... КРОВЬЮ!&quot;. вот когда тов. киркроров пойдет в военкомат, скажет, что хочет пойти добровольцем, возьмет в руки оружие и на передовую, в окопы,...  вот тогда может быть и можно будет ему поверить. пока этого нет, как был никем, так ничем и останется! Заметьте, я ничего не говорю о штрафбатах, все должно быть именно добровольно!
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1 час.
Михаил Сенников
т.е. киркоров проявил себя как типичный ждун!
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1 час.
Михаил Сенников
как же вы все таки извращаете понятия &quot;покаяние&quot; и &quot;прощение&quot;.  покаяние заключается в признании своих ошибок и отказе от прошлой жизни. раскаявшийся должен начать все сначала, как это сделал Кайн, когда раскаялся, в убийстве брата!!! это раз. прощение получает лишь тот, кто после раскаяния не повторяет свой грех!! это два! киркроров оставил прошлое в прошлом? - НЕТ! наоборот, он пытается вернуть свою прошлую жизнь. о каком раскаянии тут может идти речь? а без раскаяния не может быть прощения!
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46 мин.

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