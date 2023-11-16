Украинские СМИ сообщили о намеках США прекратить помощь Киеву

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе визита в Киев, который состоялся в октябре, старалась намекнуть украинские властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии