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В Чемале Республики Алтай третий день ищут пропавшего подростка

В Чемале Республики Алтай третий день ищут пропавшего подростка

В селе Чемал Республики Алтай 10 сентября бесследно пропал подросток. Его поиски продолжаются, сообщается в группе регионального Национального центра в соцсети "ВКонтакте".

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