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Политика как она есть

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Орбан: соглашение по Украине может появиться после встречи Путина и Трампа

Орбан: соглашение по Украине может появиться после встречи Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2 заявил, что соглашение по Украине может появиться только по результатам встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Дональда Трампа.

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