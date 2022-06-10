Пообещала дать взятку, но забрала деньги себе: адвоката в Приморье судят за мошенничество

Пообещала дать взятку, но забрала деньги себе: адвоката в Приморье судят за мошенничество

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и ее сообщника, которые подозреваются в покушении на мошенничество.

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