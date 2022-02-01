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Райнхарт сделал первый хет-трик за «Флориду» в матче с «Коламбусом». У него 43 очка в 43 играх

Форвард «Флориды» Сэм Райнхарт набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (8:4) и был признан его второй звездой.

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