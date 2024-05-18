• 18 мая – День музеев! В Ивановской области работает более 20 музеев, каждый из них уникален и несет в себе часть истории.
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• 18 мая – День музеев! В Ивановской области работает более 20 музеев, каждый из них уникален и несет в себе часть истории.