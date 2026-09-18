Анна Калашникова продала квартиры в Москве для новых инвестиций

Анна Калашникова выставила на продажу две московские квартиры общей стоимостью 43,6 млн рублей. Средства направлены на новые инвестиционные проекты.
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