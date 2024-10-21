В Калуге сотрудники полиции проводят профилактические беседы с учащимися средних специальных учебных заведений

Сотрудники Цента по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области провели тематически встречи с учащимися Калужского колледжа экономики и технология и Калужского базового медицинского колледжа.
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