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Профессор Миршаймер указал Трампу на два пути урегулирования на Украине

Профессор Миршаймер указал Трампу на два пути урегулирования на Украине

После недавнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным у вашингтонской администрации осталось лишь два варианта действий по украинскому вопросу.

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