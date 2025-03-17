Минфин предложил единые правила для малых закупок

Для регулирования малых закупок Министерство финансов России разработало законопроект, направленный на унификацию порядка их проведения и установление единых правил для информационных систем, 17 марта сообщается на сайте ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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