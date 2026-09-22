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Барнаульский "Динамо-Алтай" обыграл "Югру" со счетом 2:0 в домашнем матче

Барнаульский "Динамо-Алтай" обыграл "Югру" со счетом 2:0 в домашнем матче

Барнаульские хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" обыграли "Югру" из Ханты-Мансийска со счетом 2:0, победно открыв домашний сезон.

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