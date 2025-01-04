Момент прилета украинского дрона-камикадзе дальнего радиуса действия по окрестностям морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградкой области, опубликованный украинскими каналами.
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Момент прилета украинского дрона-камикадзе дальнего радиуса действия по окрестностям морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградкой области, опубликованный украинскими каналами.
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