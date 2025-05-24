Минпромторг России опроверг появившуюся в СМИ информацию об утверждении перечня автомобилей для такси

В министерстве опровергли данные СМИ о готовом списке машин, пишет ТАСС. Минпромторг РФ до конца года подготовит проект подзаконного акта, где будут прописаны данные об автомобилях, которые могут использоваться для работы в такси.
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