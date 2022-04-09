Форвард СКА Воробьев о 3:2 с ЦСКА: «Старались выполнить установку тренера, чтобы все играли на команду»

Михаил Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в Кубке Гагарина. Нападающий СКА высказался после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

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