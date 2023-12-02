Минобороны: за неделю нанесено 27 групповых ударов по объектам ВСУ

РИАМО - 2 дек. За прошлую неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов по аэродромам, арсеналам, местам хранения артбоеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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