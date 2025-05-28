Нейробиолог назвал безопасную суточную норму использования смартфона

Ти Джей Пауэр отметил, что дети и подростки более уязвимы к негативному влиянию гаджетов Без вреда для здоровья и психики можно использовать смартфон не больше трех часов в сутки, заявил изданию HuffPost нейробиолог Ти Джей Пауэр.
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