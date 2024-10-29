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Парламентская газета

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Роскосмосу разрешили продавать спутниковые снимки

Роскосмосу разрешили продавать спутниковые снимки

Государственные органы, а также юридические и физические лица, действующие в интересах государства, будут покупать у Роскосмоса спутниковые снимки в разных спектрах, 3D-модели и другие виды Земли из космоса, а не получать их бесплатно, как было раньше.

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