Роскосмосу разрешили продавать спутниковые снимки

Государственные органы, а также юридические и физические лица, действующие в интересах государства, будут покупать у Роскосмоса спутниковые снимки в разных спектрах, 3D-модели и другие виды Земли из космоса, а не получать их бесплатно, как было раньше.
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