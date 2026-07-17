Трамп во время обращения к нации обвинил американские спецслужбы в том, что они скрыли информацию о якобы вмешательстве Китая в президентские выборы в США в 2020 году.
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Трамп во время обращения к нации обвинил американские спецслужбы в том, что они скрыли информацию о якобы вмешательстве Китая в президентские выборы в США в 2020 году.
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