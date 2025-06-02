Максим Романцов стал врио главы администрации Центрального района Пресс-служба Смольного сообщил о его назначении на должность 2 июня.
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Максим Романцов стал врио главы администрации Центрального района Пресс-служба Смольного сообщил о его назначении на должность 2 июня.