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Гулящую голой по Москве блогершу оштрафовали по статье о наркотиках

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Брагиной, которая голая прошлась по улицам Москвы, назначили штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

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