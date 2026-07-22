"Страна.ua" узнала о враждебном настрое генералов ВСУ против Драпатого

В высшем командовании ВСУ сохраняется напряженность в связи с кадровыми перестановками: часть генералитета, имевшая прямые связи с отправленным в отставку главкомом Александром Сырским, враждебно относится к его преемнику Михаилу Драпатому.
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